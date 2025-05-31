Профессор и экономист из США Джеффри Сакс порассуждал о введенных против России санкциях. Он признал, что Запад ждал краха экономики РФ. При этом, отметил профессор, антироссийские санкции только усилили экономику страны. Такое мнение эксперт выразил в интервью ТАСС.
Джеффри Сакс заявил, что введенные Западом ограничительные меры оказали малое значение, всё же нанеся Москве «определенный ущерб». Однако именно это, со слов профессора, поспособствовало укреплению связи РФ с Индией и Китаем. Кроме того, продолжил он, Россия усилила многие отрасли с помощью экономического роста.
«Санкции не сработали. Они не дали тех результатов, которых ожидали западные правительства… Иногда, когда ты сталкиваешься с вызовом, даже если он вреден, твой ответ может сделать тебя сильнее. И я думаю, что Россия многое сделала, чтобы преодолеть санкции», — заключил Джеффри Сакс.
Экономист также подчеркнул, что Украина может потерять ряд территорий, если не прекратит конфликт с Россией. По мнению профессора, Киев рискует лишиться черноморского побережья.