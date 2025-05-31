В США признали выигрыш России от введенных против Москвы ограничений: «Санкции не сработали»

«Санкции не сработали. Они не дали тех результатов, которых ожидали западные правительства… Иногда, когда ты сталкиваешься с вызовом, даже если он вреден, твой ответ может сделать тебя сильнее. И я думаю, что Россия многое сделала, чтобы преодолеть санкции», — заключил Джеффри Сакс.