Глава ВТБ поспорил о снижении ключевой ставки

Андрей Костин поспорил на «10 щелчков».
Глава ВТБ Андрей Костин поспорил с первым заместителем председателя правления банка Дмитрием Пьяновым о будущем ключевой ставки Центрального банка РФ. Костин заявил, что ожидает снижения ставки ЦБ, несмотря на противоположный прогноз своего коллеги. Об этом сообщает РБК.
«Готов поспорить, что ставка будет снижена. Да, инфляционные ожидания высоки, но мы видим признаки охлаждения экономики. У ЦБ больше данных и аналитических ресурсов — их решение может оказаться неожиданным», — приводит слова Костина его пресс-служба. Он уточнил, что предметом спора между ним и Пьяновым стали «10 щелчков».
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее выразил уверенность, что Банк России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку. По его словам, двузначная индексация тарифов на услуги ЖКХ и отсутствие признаков охлаждения рынка труда не позволят регулятору перейти к более мягкой денежно-кредитной политике.
Окончательное решение о размере ключевой ставки ЦБ примет в ближайшее время. Результаты заседания покажут, чья оценка ситуации в экономике окажется ближе к реальности.
Ранее большинство аналитиков прогнозировали, что на заседании 6 июня Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%, как и на предыдущем заседании 25 апреля. Эксперты объясняют такую позицию регулятора высокими инфляционными ожиданиями и необходимостью сдерживать рост цен, отмечая, что переход к снижению ставки возможен только при устойчивом замедлении инфляции.