Глава ВТБ поспорил о снижении ключевой ставки

«Готов поспорить, что ставка будет снижена. Да, инфляционные ожидания высоки, но мы видим признаки охлаждения экономики. У ЦБ больше данных и аналитических ресурсов — их решение может оказаться неожиданным», — приводит слова Костина его пресс-служба. Он уточнил, что предметом спора между ним и Пьяновым стали «10 щелчков».