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Трамп сообщил, что США увеличат таможенные пошлины на импортную сталь вдвое

Повышение тарифов поможет дополнительно защитить американскую сталелитейную промышленность.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США планирует увеличить таможенные пошлины на импорт стали с текущих 25% до 50%, заявил президент Дональд Трамп.

Во время выступления в Питтсбурге (штат Пенсильвания) он отметил, что такое повышение тарифов поможет дополнительно защитить американскую сталелитейную промышленность. Трамп подчеркнул, что эти меры направлены на укрепление национальной экономики и обеспечение безопасности отрасли.

Однако решение президента о введении новых пошлин столкнулось с юридическими препятствиями. Федеральный суд США по делам международной торговли в среду принял решение о блокировке реализации этого указа, сославшись на превышение полномочий со стороны Трампа. Суд отменил не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, объявленные 2 апреля, но и ранее введённые тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики.

При этом судебное решение не затронуло тарифы, касающиеся поставок автомобилей и запчастей для них, а также стали и алюминия.

Ранее Трамп заявил, что Китай полностью нарушил торговое соглашение, которое, по его словам, заключили для спасения экономики КНР.