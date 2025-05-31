Трамп сообщил, что США увеличат таможенные пошлины на импортную сталь вдвое

Однако решение президента о введении новых пошлин столкнулось с юридическими препятствиями. Федеральный суд США по делам международной торговли в среду принял решение о блокировке реализации этого указа, сославшись на превышение полномочий со стороны Трампа. Суд отменил не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, объявленные 2 апреля, но и ранее введённые тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики.