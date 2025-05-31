В Японии заявили о прогрессе в переговорах с США по торговым пошлинам

Власти Японии и Соединенных Штатов Америки достигли прогресса в переговорах по торговым пошлинам. Это произошло в рамках четвертого раунда переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.
Там уточнили, что вскоре Токио и Вашингтон проведут пятый раунд переговоров. Он пройдет перед саммитом G7, который состоится с 15 по 17 июня в канадской Альберте.
«Стороны подтвердили, что благодаря четырем визитам министра Акадзавы и двусторонним консультациям, Япония и США достигли достаточного понимания позиции друг друга и что дискуссии для достижения соглашения продвинулись вперед», — заявил МИД Японии.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из других стран в начале апреля. Минимальная базовая ставка составила 10%, но для Японии были введены 25-процентные пошлины на сталь, алюминий и автомобили.
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