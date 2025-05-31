Новый троллейбусный маршрут открыли во Владивостоке под недовольство пассажиров

Но сами жители Снеговой Пади опасаются, что троллейбус, работающий на таком длинном маршруте, будет ходить с очень большим интервалом, вероятно, больше часа и даже двух, а на более коротком маршруте до автовокзала интервал был бы меньше. Сейчас с центром города Снеговую Падь связывает автобусный маршрут № 99, который доезжает до площади Борцов Революции через БАМ, Некрасовскую и Первую Речку. Но он как раз относится к проблемным — из-за нехватки водителей на линию выходят обычно всего два автобуса или вовсе один, с учётом дорожных заторов его ожидание может затянуться и на два часа.