Новый троллейбусный маршрут открыли во Владивостоке под недовольство пассажиров

Современные троллейбусы, изготовленные и доставленные во Владивосток по заказу администрации из Вологды, имеют опцию автономного хода, поэтому восстанавливать контактную сеть не пришлось.
Однако жители Снеговой Пади таким маршрутом пока недовольны. Изначально обсуждался маршрут, соединяющий Снеговую Падь с автовокзалом. Но его решили заменить маршрутом в центр Владивостока. Казалось бы, такой маршрут удобнее, а до автовокзала можно добраться, доехав на новом троллейбусе до перекрёстка улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока (остановки «Вторая речка» и «Парк Победы»), и оттуда немного пройтись пешком или проехаться на автобусе или другом троллейбусе. Именно на это указывает городская администрация, заявляя, что троллейбусный маршрут № 4 утверждён окончательно и корректировке не подлежит. Также мэрия подчёркивает, что троллейбус № 4 будет проезжать через несколько крупных транспортно-пересадочных узлов, что улучшит транспортную доступность Снеговой Пади.
Но сами жители Снеговой Пади опасаются, что троллейбус, работающий на таком длинном маршруте, будет ходить с очень большим интервалом, вероятно, больше часа и даже двух, а на более коротком маршруте до автовокзала интервал был бы меньше. Сейчас с центром города Снеговую Падь связывает автобусный маршрут № 99, который доезжает до площади Борцов Революции через БАМ, Некрасовскую и Первую Речку. Но он как раз относится к проблемным — из-за нехватки водителей на линию выходят обычно всего два автобуса или вовсе один, с учётом дорожных заторов его ожидание может затянуться и на два часа.
По задумке мэрии, сейчас от конечной остановки «Улица Адмирала Смирнова» автобусы № 99 и троллейбусы № 4 будут отправляться поочерёдно. В будущем на линию выведут больше троллейбусов по мере трудоустройства новых водителей. Желающих просят обращаться в отдел кадров предприятия «Электрический транспорт» по телефону (423) 263−97−51 или лично (ул. Борисенко, 44).