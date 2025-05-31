Рубль вошел в топ-3 наиболее укрепившихся к доллару валют

Рубль в мае вошел в тройку валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару США, уступив только ганскому седи и тайваньскому доллару. Такой вывод следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Наиболее значительно в конце весны выросла валюта Ганы — на 37,66%. В тройку лидеров также вошли тайваньский доллар (+7,42%) и российский рубль (+4,34%). Первую пятерку замкнули южнокорейская вона (+3,39%) и израильский шекель (+3,07%).
Положительную динамику также продемонстрировали колумбийское песо (+2,72%), норвежская крона (+2,61%), тайский бат (+2,31%), афгани и египетский фунт (оба +2,13%).
Сильнее всех в мае ослабла турецкая лира (-1,92%). В тройку антилидеров вместе с ней попали гонконгский доллар (-1,09%) и аргентинское песо (-0,59%). Отрицательную динамику также показали бразильский реал (-0,17%) и саудовский риал (-0,04%).
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