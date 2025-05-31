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Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин — Соцфонд

Женщины-пенсионеры в России получают более высокие пенсионные выплаты по сравнению с мужчинами.

Женщины-пенсионеры в России получают более высокие пенсионные выплаты по сравнению с мужчинами. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249.58 рублей в месяц, тогда как у мужчин этот показатель равен 23 028.33 рублей. Общероссийская средняя пенсия находится на уровне 23 175.17 рублей в месяц.

Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии граждан РФ по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц. По информации на 1 января 2025 года, средняя социальная пенсия в России составляет 13 511,94 рубля ежемесячно. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы этот показатель достигает 20 153,9 рубля в месяц. Согласно статистике, в системе Социального фонда зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров. Из них социальные выплаты получают 3 466 291 человек.

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