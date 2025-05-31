Казахстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $10 млрд к 2030 году

Экономические перспективы двух стран обсудили председатель казахстанского мажилиса Ерлан Кошанов и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов.
На совместном заседании Кошанов подчеркнул, что в последние годы между Казахстаном и Узбекистаном состоялся целый ряд взаимных визитов на высшем уровне и подписаны исторические документы — договор о союзнических отношениях, договор о демаркации государственной границы и программа стратегического партнерства на 2024−2034 годы.
Стороны отметили прогресс в реализации договоренностей между лидерами двух стран по расширению партнерства в торгово-экономической и аграрной сферах, сохранению высокой динамики взаимодействия в области культуры и образования, совместном решении проблемных вопросов экологии, энергетики и водных ресурсов.
Сегодня Казахстан входит в «тройку» крупнейших торговых партнеров Узбекистана с ежегодным товарооборотом в 4 млрд долларов. Драйвером нашего взаимовыгодного сотрудничества в последние годы стали промышленная кооперация, автомобилестроение, сельское хозяйство, логистика.
В ходе заседания депутаты обсудили также вопросы реализации договорённостей на высшем уровне по трем ключевым транспортно-логистическим проектам: строительству железнодорожной линии Дарбаза — Мактаарал, созданию Многофункционального центра логистики в Ташкентской области, а также строительству железной и автомобильной дорог Кызылорда — Учкудук.
Кроме того, делегации Законодательной палаты Олий Мажлиса были презентованы промышленные проекты, реализованные в рамках исполнения поручений президентов Казахстана и Узбекистана. Среди них ряд совместных предприятий: автомобильный завод в Костанайской области, производство бытовой техники в Карагандинской области и выпуск медицинских изделий в Шымкенте.
Также гостям продемонстрировали Alatau City — инновационный город и глобальный туристический центр на «Новом Шелковом пути» близ Алматы. Введение первой очереди проекта запланировано на 2030 год. Alatau City должен стать точкой роста в регионе, обеспечив создание новых производств и рабочих мест.