Казахстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $10 млрд к 2030 году

На совместном заседании Кошанов подчеркнул, что в последние годы между Казахстаном и Узбекистаном состоялся целый ряд взаимных визитов на высшем уровне и подписаны исторические документы — договор о союзнических отношениях, договор о демаркации государственной границы и программа стратегического партнерства на 2024−2034 годы.