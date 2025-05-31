Депутат Аксененко: 5 тыс. случаев мошенничества в сфере ИЖС выявили в 2024 году

«Мы не перешли за обозначенный срок. Мы сдали уже четыре дома и пятый готовится к сдаче. Банкротиться мы не собираемся. Работа не останавливается. Обвинения в нарушениях — голословные. У меня есть подтверждение независимой экспертизы, что в сданных домах нет никаких серьезных замечаний. Заказчики читали и подписывали договоры. Да, сроки немного сдвигаются. Мы сейчас все [в России] находимся в одной лодке. Только заказчики сидят в этой лодке, а я на веслах выгребаю. Стоит кому-то начать раскачивать лодку, к чему это может привести? К тому, что лодка просто опрокинется», — сказал Боярский.