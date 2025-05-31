Эксперты разработали план защиты всемирно знаменитого величественного сооружения от землетрясений

Собор Святой Софии в Стамбуле — один из самых выдающихся архитектурных памятников мира, символ культурного наследия и религиозной истории. Однако, несмотря на свою вековую прочность и историческую значимость, это величественное сооружение сегодня находится под угрозой разрушения из-за постоянной опасности землетрясений, характерных для региона. Турецкое правительство и ведущие архитекторы страны разрабатывают масштабную программу по его укреплению и защите, чтобы сохранить его для будущих поколений.
Напомним, что Турция расположена в зоне активных сейсмических разломов, что делает ее особенно уязвимой к мощным землетрясениям. За последние десятилетия страна пережила несколько разрушительных катаклизмов, в том числе землетрясение 2023 года, унесшее жизни более 50 тысяч человек. В 2025 году в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое вызвало тревогу у специалистов и привлекло внимание к состоянию исторических памятников.
Особенно тревожно, что многие из них — такие как Собор Святой Софии — построены из древних материалов и имеют сложную конструкцию, которая со временем могла ослабнуть. Архитекторы и инженеры отмечают, что в случае сильного землетрясения, особенно если оно совпадет с ослаблением структурных элементов, здание может пострадать или даже разрушиться.
Один из ведущих специалистов по реставрации Собора Святой Софии Хасан Фират Дикер недавно посетил памятник после очередного землетрясения, чтобы оценить его состояние. Он подчеркнул, что главный купол и соединяющие его арки — наиболее уязвимые части сооружения.
«В самом страшном сценарии землетрясение может вызвать трещины в главной арке, что поставит под угрозу всю структуру», — предупреждает он.
Дикер и его команда разрабатывают комплексный план по укреплению здания, включающий снятие слоя свинца с купола, чтобы лучше понять внутренние повреждения, и установку современных систем поддержки. В рамках проекта планируется укрепление основных колонн, подземных опор и соединений между различными частями сооружения. Также предполагается использование новейших технологий для мониторинга состояния здания в реальном времени.
История Собора Святой Софии насчитывает более полутора тысяч лет. Построенный в 537 году по приказу императора Юстиниана I, он стал символом византийской архитектуры. За свою долгую историю здание неоднократно подвергалось повреждениям — в 558 году его купол частично обрушился во время землетрясения, а в последующие века здание пережило пожары, войны и реставрации.
После завоевания Константинополя османами в 1453 году, Собор был превращен в мечеть, а в 1935 году — объявлен музеем. В 2020 году Айя-София вновь была превращена в мечеть, что привлекло международное внимание к сохранению и реставрации памятника.
Проект по укреплению Собора Святой Софии включает установку башенного крана на восточном фасаде для проведения научных исследований и укрепительных работ. Инженеры планируют снять верхний слой свинца, чтобы получить доступ к внутренним слоям и оценить их состояние. После этого будет разработана система защитного каркаса, которая позволит безопасно проводить работы и одновременно сохранять возможность посещения памятника туристами и верующими.
Кроме того, внутри здания планируется установка строительных лесов и специальных защитных покрытий, которые защитят купол от воздействия погодных условий и возможных повреждений. В ходе реставрации предполагается обнаружение и сохранение более старых фресок и элементов, скрытых под слоями поздних ремонтов.
Руководитель проекта Али Кучукгочмену из Стамбульского университета, отмечает, что эта реставрация станет одной из крупнейших в истории Турции.
«Это не только техническое мероприятие, но и культурное событие, которое поможет сохранить уникальный памятник для будущих поколений», — считает он.
В будущем, по мнению экспертов, потребуется постоянный мониторинг состояния здания и регулярные реставрационные работы. Внедрение новых технологий, таких как датчики для отслеживания трещин и вибраций, поможет своевременно выявлять потенциальные угрозы и предотвращать катастрофические последствия.