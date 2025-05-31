Эксперты разработали план защиты всемирно знаменитого величественного сооружения от землетрясений

Собор Святой Софии в Стамбуле — один из самых выдающихся архитектурных памятников мира, символ культурного наследия и религиозной истории. Однако, несмотря на свою вековую прочность и историческую значимость, это величественное сооружение сегодня находится под угрозой разрушения из-за постоянной опасности землетрясений, характерных для региона. Турецкое правительство и ведущие архитекторы страны разрабатывают масштабную программу по его укреплению и защите, чтобы сохранить его для будущих поколений.