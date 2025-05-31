В 2025 году средняя пенсия женщин в России оказалась выше, чем у мужчин

По данным Социального фонда, в 2025 году женщины в стране получают в среднем более высокую пенсию, чем мужчины. Средний ежемесячный размер пенсионных выплат для россиянок достигает 23 249,58 рублей, в то время как для мужчин этот показатель составляет 23 028,33 рубля.