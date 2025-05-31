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В 2025 году средняя пенсия женщин в России оказалась выше, чем у мужчин

Общий средний размер пенсии в России равен 23 175,17 рубля.

Источник: Аргументы и факты

По данным Социального фонда, в 2025 году женщины в стране получают в среднем более высокую пенсию, чем мужчины. Средний ежемесячный размер пенсионных выплат для россиянок достигает 23 249,58 рублей, в то время как для мужчин этот показатель составляет 23 028,33 рубля.

Общий средний размер пенсионного обеспечения в России равен 23 175,17 рубля.

Также сообщается, что количество женщин-пенсионеров в РФ почти вдвое превышает число пенсионеров-мужчин. Согласно статистике Соцфонда за указанный год, пенсия выплачивается 13 845 500 мужчинам и 27 324 300 женщинам.

Общее число пенсионеров в государстве составляет 41 169 800 человек.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, кто получит дополнительные пенсионные коэффициенты.