В 2025 году средняя пенсия женщин в России оказалась выше, чем у мужчин

По данным Социального фонда, в 2025 году женщины в стране получают в среднем более высокую пенсию, чем мужчины. Средний ежемесячный размер пенсионных выплат для россиянок достигает 23 249,58 рублей, в то время как для мужчин этот показатель составляет 23 028,33 рубля.
Общий средний размер пенсионного обеспечения в России равен 23 175,17 рубля.
Также сообщается, что количество женщин-пенсионеров в РФ почти вдвое превышает число пенсионеров-мужчин. Согласно статистике Соцфонда за указанный год, пенсия выплачивается 13 845 500 мужчинам и 27 324 300 женщинам.
Общее число пенсионеров в государстве составляет 41 169 800 человек.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, кто получит дополнительные пенсионные коэффициенты.