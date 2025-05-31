Глава Нацбанка Беларуси сказал, что золотовалютные резервы приближаются к рекордным $11 млрд

— Поэтому у нас уже в этом году был поставлен рекорд 10 млрд золотовалютных запасов и мы вплотную приблизились к 11 млрд. В самое ближайшее время, я думаю, этот рубеж тоже будет преодолен, — заявил Роман Головченко.