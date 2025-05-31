Глава Нацбанка Беларуси сказал, что золотовалютные резервы приближаются к рекордным $11 млрд

Нацбанк сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси приближаются к рекордным $11 млрд. Подробности в эфире телеканала ОНТ сообщил глава Национального банка Роман Головченко.
По словам председателя Нацбанка, золотовалютные резервы являются одним из главных показателей экономической безопасности государства. Он пояснил, что это так называемся подушка безопасности, которую страна может задействовать в случае каких-то сложных моментов: к примеру, для своей экономики.
— Поэтому у нас уже в этом году был поставлен рекорд 10 млрд золотовалютных запасов и мы вплотную приблизились к 11 млрд. В самое ближайшее время, я думаю, этот рубеж тоже будет преодолен, — заявил Роман Головченко.
Глава Национального банка уточнил, что указанный запас сложился за счет нескольких факторов. Ключевой из них — правильно выбранная политика, связанная с управлением золотовалютными резервами. Он обратил внимание, что государство само определяет, в чем именно хранить данные резервы, с какой пропорцией, в каких активах.
— Выбранная нами политика по управлению валютными резервами принесла нам очень неплохой доход за счет того, что значительную часть своих активов мы держали в монетарном золоте и иных высоколиквидных активах, — заметил Головченко.
Председатель правления Нацбанка подчеркнул, что, выросшая стоимость золота на мировом рынке очень активно сыграла на укрепление резервов.