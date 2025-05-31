Эксперты рассказали, насколько экономика России зависит от экспорта

Наибольшая доля экспорта в структуре российской экономики наблюдалась в 1999—2000 годах, когда объем экспорта превышал 40% валового внутреннего продукта. Эксперты отмечают, что уменьшение доли экспорта связано не только с влиянием внешних ограничений, но и с ростом российской экономики. В 2024 году ВВП страны увеличился в реальном выражении на 4,3% и составил 201,2 триллиона рублей. В долларовом эквиваленте номинальный объем ВВП вырос до 2,2 триллиона долларов, что также способствовало снижению относительной роли экспорта в экономике.