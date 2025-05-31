Эксперты рассказали, насколько экономика России зависит от экспорта

Экономика России достигла рекордно низкой отметки зависимости от экспорта с 1994 года.
Зависимость российской экономики от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам 2024 года достигла минимального значения за последние 30 лет, составив 21,9%. Это следует из расчетов на основе данных Росстата и Банка России.
Объем экспорта в прошлом году вырос на 2,2% и достиг 476,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Из этой суммы 433,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт товаров, а 42,2 миллиарда — на услуги. Несмотря на увеличение экспортных доходов, их доля в структуре ВВП снизилась до рекордно низкого уровня с 1994 года — 21,9%. Годом ранее он 22,6% годом ранее.
С 2022 года государство усилило акцент на использование собственных ресурсов и повышение уровня самодостаточности. Поскольку антироссийские санкции продолжают действовать, данная тенденция, по всей видимости, сохранится и в дальнейшем. В результате зависимость отечественной экономики от экспортных поставок останется минимальной. Такое мнение высказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
Наибольшая доля экспорта в структуре российской экономики наблюдалась в 1999—2000 годах, когда объем экспорта превышал 40% валового внутреннего продукта. Эксперты отмечают, что уменьшение доли экспорта связано не только с влиянием внешних ограничений, но и с ростом российской экономики. В 2024 году ВВП страны увеличился в реальном выражении на 4,3% и составил 201,2 триллиона рублей. В долларовом эквиваленте номинальный объем ВВП вырос до 2,2 триллиона долларов, что также способствовало снижению относительной роли экспорта в экономике.