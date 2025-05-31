Зависимость экономики РФ от экспорта товаров и услуг стала рекордно низкой

Зависимость российской экономики от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам 2024 года снизилась до рекордно низкого уровня за последние три десятилетия — до 21,9%. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных Росстата и Банка России.
По предварительным данным, общий объём экспорта в прошлом году вырос на 2,2% и составил $476,1 млрд. Из них $433,9 млрд пришлось на экспорт товаров, а $42,2 млрд — на оказание услуг. При этом, несмотря на рост в абсолютных цифрах, доля экспорта в структуре ВВП сократилась с 22,6% до 21,9%, что является минимальным показателем с 1994 года.
Максимальная зависимость экономики от внешней торговли наблюдалась в 1999—2000 годах, когда доля экспорта превышала 40% ВВП.
Снижение доли экспорта объясняется несколькими факторами. Во-первых, российская экономика продолжает расти: в реальном выражении ВВП увеличился на 4,3% и составил 201,2 трлн рублей. В долларовом выражении номинальный ВВП вырос до $2,2 трлн, то есть почти на $111 млрд.
Во-вторых, под влиянием западных санкций усилилась ориентация на внутренний рынок. Как отмечает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, начиная с 2022 года Россия всё больше опирается на собственные ресурсы и стремится к экономической самодостаточности.
«Учитывая, что санкции против России остаются в силе, этот тренд сохранится, и зависимость от экспорта будет оставаться на низком уровне», — рассказал эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал показатели роста экономики страны хорошими.