Зависимость экономики РФ от экспорта товаров и услуг стала рекордно низкой

По предварительным данным, общий объём экспорта в прошлом году вырос на 2,2% и составил $476,1 млрд. Из них $433,9 млрд пришлось на экспорт товаров, а $42,2 млрд — на оказание услуг. При этом, несмотря на рост в абсолютных цифрах, доля экспорта в структуре ВВП сократилась с 22,6% до 21,9%, что является минимальным показателем с 1994 года.