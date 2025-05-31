Россиянам раскрыли секрет качественного мороженого

Качество мороженого можно определить по внешнему виду и составу, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.
Рецепт классического сладкого продукта включает молоко (не менее 40%), сливки, масло, сухое молоко, сахар, а также вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров, как подчеркнули в ведомстве, в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается.
Определить нарушение производственной технологии можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок может говорить о повторной заморозке, а деформация товара может указывать на то, что срок годности истек. Следует обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость — показатели низкого качества.
На упаковке, как подчеркнули в Роскачестве, должна быть указана жирность: до 7,5% — молочное мороженое, от 8 до 11,5% — сливочное, от 12 до 20% — пломбир.