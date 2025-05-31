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Россиянам раскрыли секрет качественного мороженого

Качество мороженого можно определить по внешнему виду и составу, рассказали "Ленте.

Качество мороженого можно определить по внешнему виду и составу, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.

Рецепт классического сладкого продукта включает молоко (не менее 40%), сливки, масло, сухое молоко, сахар, а также вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров, как подчеркнули в ведомстве, в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается.

Определить нарушение производственной технологии можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок может говорить о повторной заморозке, а деформация товара может указывать на то, что срок годности истек. Следует обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость — показатели низкого качества.

На упаковке, как подчеркнули в Роскачестве, должна быть указана жирность: до 7,5% — молочное мороженое, от 8 до 11,5% — сливочное, от 12 до 20% — пломбир.