Россиянам раскрыли секрет качественного мороженого

Определить нарушение производственной технологии можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок может говорить о повторной заморозке, а деформация товара может указывать на то, что срок годности истек. Следует обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость — показатели низкого качества.