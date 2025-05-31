Средняя зарплата свердловчан составила 85 тысяч рублей

В марте 2025 года, по данным Свердловскстата, средняя зарплата на Урале составила 85 190 рублей. За год она выросла на 15%. Самый высокий рост зарплаты зафиксирован в сферах сельского и лесного хозяйства, в общественной деятельности, в области здравоохранения.
— «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» — +24,3%, до 85 550 рублей; «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — +24,2%, до 63 678 рублей, — сказано на сайте ведомства.
В «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» зарплата повысилась на +23,8%, до 78 891 рублей. А вот у организаций, связанных с гостиницами и общепитом, самая низкая динамика: их зарплата повысилась на 11,1% до 43 422 рублей.
По данным ведомства, в Свердловской области нет ни одной отрасли, где зарплата за год снизилась.