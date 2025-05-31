Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата свердловчан составила 85 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 15%

Источник: Комсомольская правда

В марте 2025 года, по данным Свердловскстата, средняя зарплата на Урале составила 85 190 рублей. За год она выросла на 15%. Самый высокий рост зарплаты зафиксирован в сферах сельского и лесного хозяйства, в общественной деятельности, в области здравоохранения.

— «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» — +24,3%, до 85 550 рублей; «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — +24,2%, до 63 678 рублей, — сказано на сайте ведомства.

В «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» зарплата повысилась на +23,8%, до 78 891 рублей. А вот у организаций, связанных с гостиницами и общепитом, самая низкая динамика: их зарплата повысилась на 11,1% до 43 422 рублей.

По данным ведомства, в Свердловской области нет ни одной отрасли, где зарплата за год снизилась.