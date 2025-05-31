Средняя зарплата свердловчан составила 85 тысяч рублей

В «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» зарплата повысилась на +23,8%, до 78 891 рублей. А вот у организаций, связанных с гостиницами и общепитом, самая низкая динамика: их зарплата повысилась на 11,1% до 43 422 рублей.