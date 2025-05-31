В Красноярске начался масштабный ремонт улиц Телевизорная и 26 Бакинских Комиссаров

Кроме того, аналогичные работы проводятся на улицах Вавилова, Металлургов, Шумяцкого и Свердловской. В настоящее время асфальтирование уже идет на улицах Взлетной, Щербакова, Лесной, Дубровинского и 4-й Дальневосточной. В скором времени также начнется укладка асфальта на улицах Вильского, Крупской и Забобонова, как сообщает мэрия города.