Нацбанк сказал, что белорусские компании берут все меньше кредитов в валюте. Подробности привели в пресс-службе Национального банка Беларуси.
Согласно информации, объем выданных кредитов различным секторам экономики на 1 мая 2025 года, составил более 88,4 миллиарда в рублевом эквиваленте. Так, государственные и частные компании все больше отдают предпочтение белорусскому рублю и выбирают кредитование именно в национальной валюте. В пресс-службе заметили, что объем кредитов в нацвалюте значительно вырос.
Из данных следует, что в начале 2024 года общая сумма оказалась примерное 52 миллиарда рублей, в январе 2025 года — 65,3 миллиарда, а на 1 мая сумма составляет более 69 миллиардов. Что касается кредитов в иностранной валюте, то с начала 2024 она варьируется примерно между 18,5 и 20 млрд в рублевом эквиваленте или же от 5,4 до 6,5 миллиарда в долларах.
Ранее глава Нацбанка Головченко сказал, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца.
Тем временем глава Нацбанка Головченко сказал, можно ли заработать на долларах в Беларуси.
Кроме того, Нацбанк сказал, что золотовалютные резервы Беларуси приближаются к рекордным $11 млрд.