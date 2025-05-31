Нацбанк сказал, что белорусские компании берут все меньше кредитов в валюте

Из данных следует, что в начале 2024 года общая сумма оказалась примерное 52 миллиарда рублей, в январе 2025 года — 65,3 миллиарда, а на 1 мая сумма составляет более 69 миллиардов. Что касается кредитов в иностранной валюте, то с начала 2024 она варьируется примерно между 18,5 и 20 млрд в рублевом эквиваленте или же от 5,4 до 6,5 миллиарда в долларах.