Казахстан и Иордания обсуждают расширение экономического партнёрства в Аммане

Одним из ключевых пунктов встречи стала подготовка к проведению Казахско-иорданского бизнес-форума, запланированного на август 2025 года в Астане. Посол подчеркнул важность заблаговременного определения ответственных представителей с иорданской стороны и инициирования формирования делегации, которая бы включала как официальных лиц, так и представителей деловых кругов и отраслевых ассоциаций.