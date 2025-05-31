Казахстан и Иордания обсуждают расширение экономического партнёрства в Аммане

Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай провёл встречу с Министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Ярубом Аль-Куда.
Основное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам развития казахско-иорданского торгово-экономического сотрудничества, включая наращивание товарооборота, логистические аспекты и продвижение казахской продукции на рынок Иордании. Отдельно были обсуждены шаги по реализации текущих инициатив в сфере сельского хозяйства, энергетики, фармацевтики и др., находящихся в совместной проработке профильных ведомств двух стран.
В этом контексте Посол выразил благодарность Министру за создание Казахстанско-иорданской рабочей группы по вопросам экспорта казахстанской пшеницы и отметил необходимость интенсификации её работы, а также целесообразность проведения её очной встречи в Астане.
Стороны отметили продуктивное взаимодействие между министерствами и отраслевыми структурами двух стран и подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и взаимных поставок промышленной продукции.
Одним из ключевых пунктов встречи стала подготовка к проведению Казахско-иорданского бизнес-форума, запланированного на август 2025 года в Астане. Посол подчеркнул важность заблаговременного определения ответственных представителей с иорданской стороны и инициирования формирования делегации, которая бы включала как официальных лиц, так и представителей деловых кругов и отраслевых ассоциаций.
Я. Аль-Куда подтвердил заинтересованность в проведении бизнес-форума и выразил готовность в обеспечении организационных вопросов и координации ответственных с иорданской стороны. Отметив особое значение устойчивого делового диалога для укрепления экономических связей между двумя странами, Министр поблагодарил Посла за существенную активизацию двустороннего сотрудничества.
По итогам встречи стороны договорились продолжить активные рабочие контакты и поддерживать координацию по всем обсуждённым направлениям.