Минсельхозпрод РТ: Посевная кампания в РТ близится к завершению

По данным Минсельхозпрода РТ, в целом посеяно 1 млн 726 тыс. гектаров яровых. Остались незначительные площади под кукурузу (12 тыс. га), сою (7 тыс. га) и гречиху (10 тыс. га). Посадка картофеля и овощей продолжается на оставшихся 1125 гектарах. Полностью завершили сев уже 30 районов республики, остальные закончат в ближайшие 2−3 дня. Аграрии отмечают, что погодные условия способствуют активному росту и хорошему состоянию посевов.
Параллельно набирает обороты кампания по заготовке кормов. К работам уже приступили 37 районов Татарстана. Скошено более 25 тысяч гектаров многолетних трав и озимой ржи. Заготовлено свыше 90 тысяч тонн сенажа и более 300 тонн сена.
Для обеспечения ритмичности кормозаготовки в Министерстве сельского хозяйства республики призвали максимально задействовать имеющуюся технику. Хозяйствам с недостаточной технической базой рекомендовано обращаться за помощью к механизированным отрядам.