Минсельхозпрод РТ: Посевная кампания в РТ близится к завершению

В Татарстане посевная кампания подходит к завершению — на сегодняшний день яровые культуры засеяны на 99% от запланированных площадей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на совещании, которое в режиме видеоконференции с главами районов провёл Раис Татарстана Рустам Минниханов. В обсуждении также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.