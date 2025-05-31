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Минсельхозпрод РТ: Посевная кампания в РТ близится к завершению

В Татарстане посевная кампания подходит к завершению — на сегодняшний день яровые культуры засеяны на 99% от запланированных площадей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на совещании, которое в режиме видеоконференции с главами районов провёл Раис Татарстана Рустам Минниханов. В обсуждении также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По данным Минсельхозпрода РТ, в целом посеяно 1 млн 726 тыс. гектаров яровых. Остались незначительные площади под кукурузу (12 тыс. га), сою (7 тыс. га) и гречиху (10 тыс. га). Посадка картофеля и овощей продолжается на оставшихся 1125 гектарах. Полностью завершили сев уже 30 районов республики, остальные закончат в ближайшие 2−3 дня. Аграрии отмечают, что погодные условия способствуют активному росту и хорошему состоянию посевов.

Параллельно набирает обороты кампания по заготовке кормов. К работам уже приступили 37 районов Татарстана. Скошено более 25 тысяч гектаров многолетних трав и озимой ржи. Заготовлено свыше 90 тысяч тонн сенажа и более 300 тонн сена.

Для обеспечения ритмичности кормозаготовки в Министерстве сельского хозяйства республики призвали максимально задействовать имеющуюся технику. Хозяйствам с недостаточной технической базой рекомендовано обращаться за помощью к механизированным отрядам.