Международный форум Астана окажет мультипликативный эффект на экономику Казахстана

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Мультипликативный эффект окажет Международный форум Астана AIF экономике Казахстана благодаря участию зарубежных делегатов.
Об этом заявили в Миннацэкономики. Например, компания Masdar из ОАЭ объявила о планах инвестировать 1 миллиард долларов в развитие возобновляемой энергетики в Казахстане. Для расширения сотрудничества Минэнерго Казахстана провело переговоры с Минэнергетики и инфраструктуры ОАЭ, компанией Masdar и Посольством ОАЭ.
Обсуждалось углубление сотрудничества в возобновляемой энергетике и реализация проекта строительства ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Финансовое закрытие ожидается в первом квартале 2026 года, ввод первой очереди — в 2028-м, полного завершения — в 2029 году. Стоимость проекта — 1,4 миллиарда долларов.
Между Казахстаном и Францией подписаны 15 документов. Один из ключевых— инвестиционное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и компанией Air Liquide Munay Tech Gases LLP. Проект стоимостью около 90 миллионов евро предусматривает строительство установки по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе. Этот проект станет важным шагом в снижении выбросов углерода в промышленности и внедрении «зеленых» технологий.
На бизнес форуме «Казахстан-Италия» было подписано 10 меморандумов на общую сумму 180 миллионов евро. Эти проекты охватывают логистику, машиностроение, переработку сельхозпродукции, промышленную цифровизацию и «зеленую» энергетику.
Помимо этого, на полях Astana International Forum вице-премьер Серик Жумангарин обсудил с итальянской TRAMITE GROUP создание торгового консорциума и инвестиционного фонда на 500 миллионов евро, направленных на экспорт сельхозпродукции и развитие агропромышленного кластера в районе Шардара.
В целом, на форуме приняли участие более 160 международных спикеров, зарегистрировалось свыше 7 тысяч человек, мероприятие освещало более 200 представителей СМИ из 39 стран, включая казахстанских журналистов.
Проведено 40 панельных сессий, на которых выступили представители стран Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и ведущих международных организаций — ООН, ФАО, МОТ и ВОИС.