Международный форум Астана окажет мультипликативный эффект на экономику Казахстана

Между Казахстаном и Францией подписаны 15 документов. Один из ключевых— инвестиционное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и компанией Air Liquide Munay Tech Gases LLP. Проект стоимостью около 90 миллионов евро предусматривает строительство установки по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе. Этот проект станет важным шагом в снижении выбросов углерода в промышленности и внедрении «зеленых» технологий.