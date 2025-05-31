Александр Беглов досрочно открыл движение по Троицкому мосту

Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл движение по Троицкому мосту после досрочного окончания ремонта.
В субботу, 31 мая, в день 122-летия Троицкого моста Алексанлр Беглов принял участие в торжественной церемонии запуска движения по переправе. Первым по обновленному мосту проехался туристический трамвай, а затем и другие машины.
Примечательно, что ремонт переправы закончился на 4 месяца раньше, чем планировалось.
Открытие Троицкого моста после ремонта — знаковое событие. Мы приложили все усилия, чтобы завершить ремонтные работы к сезону белых ночей, в том числе к «Алым парусам», Петербургскому экономическому форуму и параду ВМФ. И эту задачу выполнили.
Он подчеркнул, что передвижение по мосту стало комфортнее для всех — пешеходов, автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, туристов. Уложены новые рельсы, что дает трамваям плавный ход и снижает шум.
Именно по Троицкому мосту пролегает самый живописный трамвайный маршрут Петербурга — знаменитая «тройка». Этот мост единственный в Северной столице, который дополнительно разводится в праздник выпускников, чтобы пропустить главный символ события — бриг с алыми парусами.
Александр Беглов добавил, что при обновлении Троицкого моста специалисты применяли передовые технологии и качественные отечественные материалы. Так, в зоне трамвайных путей использован литой асфальт, который образует прочное, эластичное и водонепроницаемое покрытие. Для его укладки не требуется специальная техника, так как материал твердеет самостоятельно.
На мосту уложено порядка 2,3 тысячи погонных метров новых термоупроченных рельсов с резиновым прирельсовым профилем. Сварка выполнена с использованием проверенной алюминотермитной технологии. Все это способствует повышению скорости и плавности движения трамваев и снижает шум.
Выполнено более 10 тысяч кв. метров нового дорожного покрытия. В последний раз дорожную одежду здесь обновляли в 2018 году. Специалисты заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые до этого менялись в рамках реконструкции 23 года назад.
Александр Беглов сообщил, что в этом году будут также отремонтированы Дворцовый и Благовещенский разводные мосты. В рамках ремонта Невского проспекта будут обновлены Аничков, Казанский и Зеленый мосты. В планах города строительство еще 5 переправ, уже идет возведение Большого Смоленского моста.
Ранее градоначальник принял участие в церемонии награждения лучших воспитанниц Пансиона Министерства обороны РФ.