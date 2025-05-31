Александр Беглов досрочно открыл движение по Троицкому мосту

Выполнено более 10 тысяч кв. метров нового дорожного покрытия. В последний раз дорожную одежду здесь обновляли в 2018 году. Специалисты заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые до этого менялись в рамках реконструкции 23 года назад.