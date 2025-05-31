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Беларусь с 1 июня обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Совет министров Беларуси принял решение обнулить с 1 июня экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов, которые вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Источник: Sputnik.by

Соответствующее постановление белорусского правительства, принятое 30 мая, было в субботу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, будут обнулены ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы (ранее применялась ставка 0,9 доллара), а также бутан, этан и изобутан (0,8 доллара).

Нулевой ставка пошлин остается на сырую нефть, тримеры и тетрамеры пропилена, прямогонный бензин, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, товарные бензины, толуол, бензол, мазут, ксилолы, отработанные нефтепродукты, смазочные масла, парафин и вазелин, нефтяной битум и кокс.

Постановление Совмина вступит в силу с воскресенья, 1 июня.