Беларусь с 1 июня обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты

Соответствующее постановление белорусского правительства, принятое 30 мая, было в субботу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, будут обнулены ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы (ранее применялась ставка 0,9 доллара), а также бутан, этан и изобутан (0,8 доллара).
Нулевой ставка пошлин остается на сырую нефть, тримеры и тетрамеры пропилена, прямогонный бензин, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, товарные бензины, толуол, бензол, мазут, ксилолы, отработанные нефтепродукты, смазочные масла, парафин и вазелин, нефтяной битум и кокс.
Постановление Совмина вступит в силу с воскресенья, 1 июня.