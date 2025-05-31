МНС сказало, какой налог надо заплатить белорусам через два дня. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
В ведомстве напомнили, что 2 июня, во вторник, истекает срок уплаты подоходного налога, который необходимо заплатить физлицам, подавшим налоговые декларации о своих доходах за 2024 года. Сказано, что уплатить налог можно как в безналичном порядке (к примеру, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, через ЕРИП), так наличными в отделениях банка или же почты.
Ранее МНС предупредило о возможной блокировке старых кассовых устройств в Беларуси после 1 июля, а также о штрафах до 8400 рублей.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода со 2 по 8 июня в Беларуси: «Пока периода сухой погоды ждать не стоит».
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