МНС сказало, какой налог надо заплатить белорусам через два дня

В ведомстве напомнили, что 2 июня, во вторник, истекает срок уплаты подоходного налога, который необходимо заплатить физлицам, подавшим налоговые декларации о своих доходах за 2024 года. Сказано, что уплатить налог можно как в безналичном порядке (к примеру, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, через ЕРИП), так наличными в отделениях банка или же почты.