Новые представители государства назначены в четырех банках Беларуси

Соответствующее совместное постановление было опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Данным документом вносятся изменения в постановление от 15 июля 2020 года № 419/15, которым в последний раз в банки назначались госпредставители.
Так, в органах управления ОАО «Белинвестбанк» представлять государство будут председатель Госкомимущества Виталий Невера (с даты аттестации), глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, первый замминистра финансов Елена Печень и замминистра экономики Елена Болигатова.
Министр экономики Юрий Чеботарь станет представителем сразу в трех банках — «Беларусбанке», «Технобанке» и «Банке развития».
Беларусбанк входит в первую группу перечня системно значимых банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, Белинвестбанк — во вторую.