Условия мелким шрифтом: может ли банк отказаться начислять обещанный кешбэк

Однако при покупке авиабилетов по этой карте выяснилось, что обещание кешбэка «на все покупки» не распространяется на траты, сделанные не в сервисе банка или не на сайтах компаний-партнеров. В диалоге с поддержкой корреспондент «ВМ» выяснила, что эти требования прописаны в «Условиях программы лояльности». При этом при выборе категории кешбэка «на все покупки» пользователь не получает уведомления о том, что в этом случае действуют определенные условия, с которыми необходимо ознакомиться дополнительно на отдельной странице.