Условия мелким шрифтом: может ли банк отказаться начислять обещанный кешбэк

Многие банки заманивают клиентов привлекательными условиями обслуживания своих продуктов или возможностью получать кешбэк — частичный возврат денежных средств за покупки. Но некоторые организации могут попытаться избежать этих выплат. Являются ли такие случаи нарушением прав клиентов и что делать в этих ситуациях, разбиралась «Вечерняя Москва».
Кэшбек на все, но не совсем.
Корреспондент «ВМ» на личном опыте убедилась, что некоторые условия по банковским картам могут обременяться дополнительными требованиями. Так, один крупный банк обещал пользователям процент кешбэка «на все покупки» (при условии траты от 100 рублей и выше). В приложении нет информации о том, что для получения этих средств нужно соблюсти определенные условия, нет сносок и «мелкого шрифта».
Однако при покупке авиабилетов по этой карте выяснилось, что обещание кешбэка «на все покупки» не распространяется на траты, сделанные не в сервисе банка или не на сайтах компаний-партнеров. В диалоге с поддержкой корреспондент «ВМ» выяснила, что эти требования прописаны в «Условиях программы лояльности». При этом при выборе категории кешбэка «на все покупки» пользователь не получает уведомления о том, что в этом случае действуют определенные условия, с которыми необходимо ознакомиться дополнительно на отдельной странице.
После выяснения обстоятельств покупок и указания на то, что банк не информирует пользователей о требованиях в категории «на все покупки», сотрудники поддержки все же начислили баллы кешбэка.
Юрист Дмитрий Кваша в беседе с «ВМ» рассказал, что таким образом действительно нарушаются права пользователей банковских (и не только) продуктов.
— Это делают не только банки, но и другие организации, обслуживающие массового потребителя: магазины, рестораны и прочие. Они могут «не до конца» информировать клиента об услугах и правилах акций, которые проводят, — объяснил эксперт.
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Например, организация может заманить пользователя предложением о распространении акции на все товары (или на кэшбек в размере определенного процента на все покупки).
— А в итоге находится приписка мелким шрифтом о том, на что распространяются правила акции, а на что — нет. Но вместе с тем часто встречаются и такие ситуации, когда организация уступает клиенту в суде, потому что договор между ними не был достаточно проработан и проверен, — отметил юрист.
Наказание рублем.
В описанном выше случае банк должен был сделать сноску о том, на что распространяется его предложение о кешбэке «на все покупки». Впрочем, не исключен и человеческий фактор, из-за которого исполнитель этой задачи по тем или иным причинам не выполнил ее.
— Потребитель в этом случае имеет полностью обоснованное право написать сначала обращение в банк. Если там не отреагируют, то обратиться в Центральный банк РФ и Федеральную антимонопольную службу, а в конце пойти в суд и потребовать выплаты причитающегося ему вознаграждения исходя из данного банком или иной организацией обещания на условиях оферты, — перечислил порядок действий собеседник «ВМ».
Потребитель также имеет право истребовать возмещение морального ущерба, но в этом случае нужно доказать факт его нанесения. Возможно, человек испытал какие-то унижения, пока пытался добиться справедливости. Также можно взыскать расходы на услуги юриста.
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— Такое в свое время практиковалось в отношении авиакомпаний, которые задерживали отправку багажа. Раньше они выплачивали за это условные суммы в пять тысяч рублей. Но когда к делам стали подключать юристов и чеки со стоимостью их услуг, такие компенсации стали значительно более затратными для авиакомпаний, — рассказал Кваша.
Поэтому компанию- «обидчика» можно наказать рублем. Сумма компенсации за причиненный моральный ущерб в России значительно ниже, чем, к примеру, в США. Но наказать недобросовестную организацию можно и оплатой стоимости юридических услуг, заключил собеседник «ВМ».
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