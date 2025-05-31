Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин Беларуси заявил об обнулении экспортных пошлин на нефтепродукты с 1 июня

Беларусь обнуляет экспортные пошлины на нефтепродукты с 1 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси заявил об обнулении экспортных пошлин на нефтепродукты с 1 июня. Это следует из постановления белорусского правительства № 299 от 30 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что с названной даты будут обнулены ставки экспортных пошлин в отношении сжиженных углеводородных газов, бутана, этана и изобутана. Вместе с тем по-прежнему нулевой остается ставка пошлин на сырую нефть, толуол, бензол, парафин и вазелин и ряд других нефтепродуктов.

Кстати, МНС сказало, какой налог надо заплатить белорусам через два дня.

Тем временем белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай: «Любит обосноваться на томатах, огурцах землянике, перце».

А еще мощный выброс плазмы на Солнце случился 31 мая 2025 года — что ждать белорусам.