Совмин Беларуси заявил об обнулении экспортных пошлин на нефтепродукты с 1 июня

В постановлении сказано, что с названной даты будут обнулены ставки экспортных пошлин в отношении сжиженных углеводородных газов, бутана, этана и изобутана. Вместе с тем по-прежнему нулевой остается ставка пошлин на сырую нефть, толуол, бензол, парафин и вазелин и ряд других нефтепродуктов.