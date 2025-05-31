Совмин Беларуси заявил об обнулении экспортных пошлин на нефтепродукты с 1 июня. Это следует из постановления белорусского правительства № 299 от 30 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что с названной даты будут обнулены ставки экспортных пошлин в отношении сжиженных углеводородных газов, бутана, этана и изобутана. Вместе с тем по-прежнему нулевой остается ставка пошлин на сырую нефть, толуол, бензол, парафин и вазелин и ряд других нефтепродуктов.
Кстати, МНС сказало, какой налог надо заплатить белорусам через два дня.
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