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Глава Минтруда высказалась о разнице зарплат у мужчин и женщин в Беларуси

Министр труда сказала про гендерный разрыв в зарплатах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко высказалась о разнице зарплат у мужчин и женщин в Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Минтруда Беларуси.

Павлюченко обратила внимание, говоря про гендерный разрыв в оплате труда, на разницу в заработных платах у мужчин и женщин. По словам главы Минтруда, это является индикатором положения женщин в экономике.

Министр труда и социальной защиты уточнила, что в Беларуси скорректированный гендерный разрыв (учитываются образовательные, отраслевые, стажевые факторы) в 2024 году составил 6%. Наталия Павлюченко заметила, что показатель говорить о минимальном неравенстве.