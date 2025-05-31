Глава Минтруда высказалась о разнице зарплат у мужчин и женщин в Беларуси

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко высказалась о разнице зарплат у мужчин и женщин в Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Минтруда Беларуси.
Павлюченко обратила внимание, говоря про гендерный разрыв в оплате труда, на разницу в заработных платах у мужчин и женщин. По словам главы Минтруда, это является индикатором положения женщин в экономике.
Министр труда и социальной защиты уточнила, что в Беларуси скорректированный гендерный разрыв (учитываются образовательные, отраслевые, стажевые факторы) в 2024 году составил 6%. Наталия Павлюченко заметила, что показатель говорить о минимальном неравенстве.