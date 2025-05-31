Новая мода: россияне захотели летние кинотеатры на территории жилых комплексов

Аналитики выяснили, что летом москвичи с удовольствием готовы перемещаться из дома на воздух для просмотра фильмов с семьей и друзьями. Поэтому если в жилом комплексе предполагается наличие летнего кинотеатра, 73% покупателей сделают выбор в пользу подобного проекта при прочих равных условиях.
Исследуя предпочтения покупателей новостроек в плане кинодосуга, аналитики компании BAZA Development узнали: ровно половина опрошенных рады смотреть летом кино под открытым небом. 35% респондентов по привычке делают это дома благодаря активному развитию онлайн-подписок, 15% готовы отправиться в обычный кинотеатр.
Специалисты выяснили еще ряд важных аспектов — например, желаемое время просмотра фильмов в летних кинотеатрах. Половина опрошенных предпочли бы смотреть кино под открытым небом по выходным, вторая группа — в любые дни (29%), третья — в будни вечером (21%). Что касается предпочтений по контенту, в топ-3 попали современные новинки (40%), зарубежная классика (16%) и — неожиданно — футбольные матчи (11%).
— Покупатели все активнее рассматривают предложения с развитой инфраструктурой, включающей в себя не только магазины, предприятия сферы услуг, фитнес-залы, но и дополнительные варианты проведения досуга, например кинотеатры. А возможность летнего кинопросмотра под открытым небом позволяет жильцам интересно проводить время на свежем воздухе, не покидая пределов территории жилого комплекса. Это действительно привлекательный фактор, ведь если такой опции у девелопера нет, людям приходится выбираться в парки Москвы, закладывая дополнительные часы на дорогу, — говорит сооснователь компании Марк Заводовский.