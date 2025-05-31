Новая мода: россияне захотели летние кинотеатры на территории жилых комплексов

— Покупатели все активнее рассматривают предложения с развитой инфраструктурой, включающей в себя не только магазины, предприятия сферы услуг, фитнес-залы, но и дополнительные варианты проведения досуга, например кинотеатры. А возможность летнего кинопросмотра под открытым небом позволяет жильцам интересно проводить время на свежем воздухе, не покидая пределов территории жилого комплекса. Это действительно привлекательный фактор, ведь если такой опции у девелопера нет, людям приходится выбираться в парки Москвы, закладывая дополнительные часы на дорогу, — говорит сооснователь компании Марк Заводовский.