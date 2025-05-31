Автоэксперт оценил идею увеличить штрафы для водителей шумных авто до 30 тысяч

Главная проблема, по словам Попова, кроется в точности измерительного оборудования. При мизерных штрафах погрешность не критична, но с увеличением суммы до 30 тысяч рублей водители будут массово оспаривать постановления в судах. Эксперт также предвидит сценарии, когда нарушители смогут легко обойти закон: получив штраф, они могут приобрести недорогой глушитель, заменить его и утверждать, что изначально нарушение отсутствовало. Для эффективной борьбы с проблемой, подчёркивает эксперт, необходима безупречная и точная техника, минимизирующая ошибки.