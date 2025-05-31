Автоэксперт оценил идею увеличить штрафы для водителей шумных авто до 30 тысяч

В разговоре с 360.ru специалист заявил, что столь кардинальное ужесточение санкций не является первостепенной задачей. По его мнению, контроль за уровнем шума вполне по силам ГИБДД.
«Этот вопрос не настолько масштабный и за ним можно следить в рамках повседневной деятельности сотрудников ГАИ. Есть специальные приборы, которые позволяют проверять нормы шумности. А управление с превышением норм шумности эксплуатации транспортного средства запрещается», — утверждает он.
Главная проблема, по словам Попова, кроется в точности измерительного оборудования. При мизерных штрафах погрешность не критична, но с увеличением суммы до 30 тысяч рублей водители будут массово оспаривать постановления в судах. Эксперт также предвидит сценарии, когда нарушители смогут легко обойти закон: получив штраф, они могут приобрести недорогой глушитель, заменить его и утверждать, что изначально нарушение отсутствовало. Для эффективной борьбы с проблемой, подчёркивает эксперт, необходима безупречная и точная техника, минимизирующая ошибки.
Ранее появились новости о новой системе видеофиксации, которая будет высылать штраф водителю, если обнаружит в его руке телефон во время езды. Автоэксперт в ответ на это заявил, что штрафовать за просмотр видео за рулём незаконно.