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Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 1 июня

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 1 июня, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 1 июня 2025 года, воскресенье. В частности, в первый день лета курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 1 июня, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9968 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7777 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 30 мая, и в субботу, 31 мая, на воскресенье, 1 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля также не корректировались.

Но еще займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси.