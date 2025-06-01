Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 1 июня

Национальным банком определены курсы валют на 1 июня 2025 года, воскресенье. В частности, в первый день лета курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 1 июня, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9968 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7777 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 30 мая, и в субботу, 31 мая, на воскресенье, 1 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля также не корректировались.
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