В России меняются правила денежных переводов: подозрительные транзакции россиян будут блокировать

С 1 июня в России вступают в силу новые поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов. Теперь банки по запросу Росфинмониторинга обязаны блокировать подозрительные переводы россиян до десяти дней — иначе им грозит крупный штраф. Подробнее о новых законах читайте в материале KP.RU.
Причиной временной блокировки могут стать подозрения в дроппинге, финансировании терроризма и других нелегальных операциях. В течение десяти дней банк проверит перевод и, если клиент сможет пояснить и подтвердить цель платежа, деньги дойдут до адресата. В противном случае операция останется заблокированной.
В ФНС пояснили, что обычные переводы налогом не облагаются, но если речь идет об оплате товаров или услуг, то с суммы действительно нужно заплатить НДФЛ.
Переживать стоит лишь тем, у кого на карту регулярно поступают крупные суммы без официальных доходов или кто часто делает непонятные однотипные переводы. Для обычных бытовых операций, к примеру, сбора денег на подарок или перевода средств внутри семьи, ничего не меняется и новых налогов не вводится.
Ранее KP.RU писал, какие фразы при переводе средств могут заблокировать банковские счета граждан РФ. К ним относятся упоминания наркотиков, коррупционных схем и террористической деятельности.