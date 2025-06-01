В России меняются правила денежных переводов: подозрительные транзакции россиян будут блокировать

Переживать стоит лишь тем, у кого на карту регулярно поступают крупные суммы без официальных доходов или кто часто делает непонятные однотипные переводы. Для обычных бытовых операций, к примеру, сбора денег на подарок или перевода средств внутри семьи, ничего не меняется и новых налогов не вводится.