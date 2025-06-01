СМИ: тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии

Напомним, что в августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро в качестве национальной валюты. Конкретная дата введения единой европейской валюты в обращение в Болгарии пока не определена и будет утверждена Советом ЕС, но это произойдет не ранее 1 января 2026 года.