СМИ: тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии

Тысячи противников перехода Болгарии на евро вышли на акции протеста в столице Софии и других городах страны, выступая против перехода экономики страны на евро и в защиту национальной валюты — лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
«Тысячи людей вышли на протест в поддержку болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии “Возрождение”, “Величие”, МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Аналогичные акции протеста против введения евро проходят и в других городах», — передает радио.
Как отмечается, организаторы из партии «Возрождение» и неправительственных организаций заявили о намерении продемонстрировать общественное несогласие как с планами по замене лева на евро, так и с отказом провести референдум по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре Софии из-за протеста пришлось перекрыть.
По информации СМИ, жители опасаются, что переход на евро негативно отразится на экономической ситуации в стране, а также считают лев символом независимости Болгарии.
В городе Перник участники акций порвали и растоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском Русе из-за протестов перекрыли одну из ключевых магистралей — бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Протестные акции также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием отменить решение парламента об отказе в проведении общенационального референдума по вступлению страны в еврозону.
Напомним, что в августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро в качестве национальной валюты. Конкретная дата введения единой европейской валюты в обращение в Болгарии пока не определена и будет утверждена Советом ЕС, но это произойдет не ранее 1 января 2026 года.