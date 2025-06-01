Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США планируют смягчить банковское регулирование впервые после кризиса 2008 года

Американские финансовые регуляторы при администрации Дональда Трампа готовят смягчение требований к достаточности капитала для крупнейших банков страны.

Американские финансовые регуляторы при администрации Дональда Трампа готовят смягчение требований к достаточности капитала для крупнейших банков страны.

Согласно информации Politico, Федеральная резервная система совместно с FDIC и Управлением контролера денежного обращения разрабатывают соответствующий нормативный акт, который может быть представлен в ближайшие месяцы.

Предлагаемые изменения станут первым значительным ослаблением банковского регулирования со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Новые правила затронут преимущественно системно значимые финансовые институты, снизив для них нормативы капитала. В администрации Трампа считают, что такая мера будет способствовать экономическому росту.

«Этот шаг станет первым крупным банковским регулированием, которое примут назначенные Трампом регуляторы, продвигая политику, которая, по их словам, приведет к большему экономическому росту», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Британия хочет купить истребители с ядерным оружием.