США планируют смягчить банковское регулирование впервые после кризиса 2008 года

Американские финансовые регуляторы при администрации Дональда Трампа готовят смягчение требований к достаточности капитала для крупнейших банков страны.
Согласно информации Politico, Федеральная резервная система совместно с FDIC и Управлением контролера денежного обращения разрабатывают соответствующий нормативный акт, который может быть представлен в ближайшие месяцы.
Предлагаемые изменения станут первым значительным ослаблением банковского регулирования со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Новые правила затронут преимущественно системно значимые финансовые институты, снизив для них нормативы капитала. В администрации Трампа считают, что такая мера будет способствовать экономическому росту.
«Этот шаг станет первым крупным банковским регулированием, которое примут назначенные Трампом регуляторы, продвигая политику, которая, по их словам, приведет к большему экономическому росту», — пишет издание.
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