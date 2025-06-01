США планируют смягчить банковское регулирование впервые после кризиса 2008 года

Предлагаемые изменения станут первым значительным ослаблением банковского регулирования со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Новые правила затронут преимущественно системно значимые финансовые институты, снизив для них нормативы капитала. В администрации Трампа считают, что такая мера будет способствовать экономическому росту.