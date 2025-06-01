Guardian: план ЕС конфисковать российские деньги срывается из-за Трампа

Guardian: ЕС может отложить передачу российских активов Украине из-за Трампа.
Европейский союз может отложить решение о передаче Украине замороженных российских активов из-за торговой политики администрации президента США Дональда Трампа, направленной на укрепление позиций доллара. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.
Издание указывает, что в настоящее время евро воспринимается как стабильная валюта, в то время как позиции доллара, по мнению автора, подвергаются давлению. «Сейчас самое время показать, что Европа — самая безопасная гавань, в отличие от Америки Трампа», — отмечается в статье.
При этом, как утверждает The Guardian, в дипломатических кругах Брюсселя высказываются опасения, что конфискация активов может нанести ущерб репутации ЕС как надежного места для инвестиций. «Как бы это выглядело,, если бы Европейский союз привлек больше инвестиций посредством совместного выпуска стабильных облигаций, одновременно объявив о конфискации средств инвесторов», — задается вопросом издание.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о готовности ввести 50-процентные пошлины на европейские товары с 1 июня, сославшись на отсутствие прогресса в торговых переговорах. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Трампом, после которого заявила, что для достижения торговой сделки потребуется время до 9 июля.
Ранее, в начале апреля, администрация Трампа объявила о введении базовых импортных пошлин в размере десяти процентов, а также повышенных тарифов для 57 стран. Позже было объявлено, что в течение 90-дневного периода для всех стран, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины, так как более 75 государств запросили переговоры.
Российский МИД неоднократно охарактеризовал заморозку активов как незаконное удержание, указывая, что под ограничения попали как частные, так и государственные средства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва оставляет за собой право ответных мер в случае конфискации активов, включая возможность не возвращать средства западных стран, размещенные в России.
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