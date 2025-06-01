Guardian: план ЕС конфисковать российские деньги срывается из-за Трампа

Ранее, в начале апреля, администрация Трампа объявила о введении базовых импортных пошлин в размере десяти процентов, а также повышенных тарифов для 57 стран. Позже было объявлено, что в течение 90-дневного периода для всех стран, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины, так как более 75 государств запросили переговоры.