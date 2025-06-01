Россиянам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины в домах

Как пояснил депутат, в Подмосковье установлены следующие размеры административных штрафов за нарушение тишины: для граждан: от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц: от 20 до 50 тыс. рублей.