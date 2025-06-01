Россиянам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины в домах

Субъекты РФ обладают полномочиями самостоятельно определять временные границы «тихого часа» в многоквартирных домах и размер административной ответственности за его нарушение. В столице, например, максимальный штраф за подобные нарушения достигает 80 000 рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
«Например, в Москве за проведение шумных работ и шумное поведение грозит от 500 до 4 000 рублей для физических лиц, от 4 000 до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей», — напомнил Колунов.
Как пояснил депутат, в Подмосковье установлены следующие размеры административных штрафов за нарушение тишины: для граждан: от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц: от 20 до 50 тыс. рублей.
При этом зампред уточнил, что едиными для всех субъектов РФ являются требования о соблюдении ночной тишины и обеспечении дневного «тихого часа». Как уточнил парламентарий, в большинстве регионов этот период установлен с 13:00 до 15:00.
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