Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины в домах

Депутат Колунов сообщил, что за несоблюдение режима тишины в домах грозит штраф.

Источник: Комсомольская правда

Субъекты РФ обладают полномочиями самостоятельно определять временные границы «тихого часа» в многоквартирных домах и размер административной ответственности за его нарушение. В столице, например, максимальный штраф за подобные нарушения достигает 80 000 рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

«Например, в Москве за проведение шумных работ и шумное поведение грозит от 500 до 4 000 рублей для физических лиц, от 4 000 до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей», — напомнил Колунов.

Как пояснил депутат, в Подмосковье установлены следующие размеры административных штрафов за нарушение тишины: для граждан: от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц: от 20 до 50 тыс. рублей.

При этом зампред уточнил, что едиными для всех субъектов РФ являются требования о соблюдении ночной тишины и обеспечении дневного «тихого часа». Как уточнил парламентарий, в большинстве регионов этот период установлен с 13:00 до 15:00.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил россиянам о штрафе за загар топлес.