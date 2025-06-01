Средняя зарплата в России может стать рекордной в 2025 году

«В 2024 году средняя заработная плата составила 87952 рубля, прирост к предыдущему году равен порядка 18%. С учетом всей конфигурации факторов полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей», — отметил он.