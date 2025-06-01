Средняя зарплата в России может стать рекордной в 2025 году

В текущем году средняя зарплата россиян может стать рекордной и превысить отметку в 105 тысяч рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает РИА Новости.
«В 2024 году средняя заработная плата составила 87952 рубля, прирост к предыдущему году равен порядка 18%. С учетом всей конфигурации факторов полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей», — отметил он.
Финансист назвал увеличение заработка россиян полезным, ведь этот процесс, по его словам, идет опережающими инфляцию темпами. Это приводит к улучшению благосостояния граждан. Они могут реализовывать свои планы, открывать вклады, инвестировать.
От роста зарплат зависит и будущий экономический рост страны в целом. При таком позитивном положении дел, считает эксперт, постепенно замедлится «гонка зарплат» в условиях сокращения дефицита кадров, который пока еще имеет место быть.
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