Доцент Балынин: средняя зарплата в России рискует превысить 105 тысяч рублей

Средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей.
Средняя зарплата в России по итогам 2025 года может превысить 105 тысяч рублей. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 2024 году средняя заработная плата составила 87 952 рубля. Прирост к предыдущему году — порядка 18%. Полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если так сложится, мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост», — сообщил Балынин в интервью РИА Новости.
Эксперт отметил, что увеличение зарплат опережает темпы инфляции, что обеспечивает реальный рост доходов населения. По его мнению, такое повышение положительно сказывается на материальном положении россиян, так как часть граждан тратит дополнительные средства на исполнение желаний, другие — на сбережения, а кто-то совмещает оба варианта.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что к 2028 году средняя зарплата в России вырастет до 132 940 рублей, а в 2025 году ожидается увеличение на 16,8%. Вместе с этим, реальные зарплаты вырастут более скромно: в базовом сценарии их рост составит 6,8% в 2025 году и постепенно снизится до 3,2% к 2028 году.