Доцент Балынин: средняя зарплата в России рискует превысить 105 тысяч рублей

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что к 2028 году средняя зарплата в России вырастет до 132 940 рублей, а в 2025 году ожидается увеличение на 16,8%. Вместе с этим, реальные зарплаты вырастут более скромно: в базовом сценарии их рост составит 6,8% в 2025 году и постепенно снизится до 3,2% к 2028 году.