Казахстан и страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти с июля 2025 года

Согласно официальному заявлению, страны ОПЕК+ осуществят прирост совокупной добычи в размере 411 тыс. баррелей в сутки начиная с июля. Это часть плана по отмене ранее согласованных сокращений в объёме 2,2 млн баррелей в день, начатого в апреле 2025 года.