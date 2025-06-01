Казахстан и страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти с июля 2025 года

Встреча представителей восьми стран, ранее объявивших о добровольных сокращениях объёмов добычи нефти, прошла в формате видеоконференции 31 мая. В ходе переговоров было подтверждено решение начать гибкий возврат к прежним уровням добычи, исходя из текущих благоприятных рыночных условий и невысоких мировых запасов сырья.
Согласно официальному заявлению, страны ОПЕК+ осуществят прирост совокупной добычи в размере 411 тыс. баррелей в сутки начиная с июля. Это часть плана по отмене ранее согласованных сокращений в объёме 2,2 млн баррелей в день, начатого в апреле 2025 года.
Казахстан, наряду с Саудовской Аравией, Россией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Алжиром и Оманом, будет ежемесячно пересматривать объёмы добычи нефти. Гибкость соглашения позволяет приостанавливать или корректировать прирост в зависимости от конъюнктуры рынка.
Также страны подтвердили обязательства по компенсации перепроизводства, зафиксированного с января 2024 года. Ожидается, что это поспособствует стабильности нефтяного рынка и ускорению выполнения страновыми квотами своих обязательств.
Следующая встреча по обсуждению уровня добычи на август состоится 6 июля 2025 года.