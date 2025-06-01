Россиянам рассказали, зачем стоит сохранять квитанции об уплате ЖКУ

По словам Иващенко, платежные документы служат важным доказательством не только погашения задолженности, но и фактического проживания по адресу, ведения совместного хозяйства или своевременного принятия наследства. В судебных процессах они подтверждают факт несения расходов, что имеет особое значение при рассмотрении дел о взыскании алиментов или разделе совместно нажитого имущества.