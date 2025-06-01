Россиянам рассказали, зачем стоит сохранять квитанции об уплате ЖКУ

Россиянам порекомендовали сохранять платежные документы за ЖКУ сверх предусмотренного законодательством трехлетнего периода. Это может помочь в различных правовых ситуациях. Об этом сообщила юрист Србуи Иващенко в беседе с агентством «Прайм».
По словам Иващенко, платежные документы служат важным доказательством не только погашения задолженности, но и фактического проживания по адресу, ведения совместного хозяйства или своевременного принятия наследства. В судебных процессах они подтверждают факт несения расходов, что имеет особое значение при рассмотрении дел о взыскании алиментов или разделе совместно нажитого имущества.
Эксперт также дала рекомендации по работе с платежными документами: обязательно указывать отчетный период и назначение платежа. При этом сам платеж необходимо проводить с личного банковского счета, чтобы сохранить доказательства электронного перевода.
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