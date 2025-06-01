На Южном Урале вернули в сельхозоборот 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель

Для решения проблемы заброшенных земель в области реализуется комплекс мер. Например, ведется подготовка проектов межевания и постановка участков на кадастровый учет. Также оказывается помощь сельхозтоваропроизводителям, вовлекающим в оборот неиспользуемые угодья. Именно эта мера позволила вернуть свыше 100 тысяч га за указанный период. Кроме того, два года назад были приняты законодательные изменения, упростившие и ускорившие процедуру изъятия участков, не используемых по назначению или с нарушением закона. Данная мера активизировала работу: поданы иски об изъятии 36 участков, из которых 3 проданы на торгах, а 1 перешел в областную собственность.