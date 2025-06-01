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На Южном Урале вернули в сельхозоборот 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель

За последние семь лет в Челябинской области в сельскохозяйственный оборот возвращено более 100 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. Данная информация прозвучала на заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной политике.

Источник: Вечерний Челябинск

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в регионе составляет порядка 4,7 миллиона гектаров, из которых 3 миллиона гектаров — пашня. При этом 685 тысяч гектаров пашни в настоящее время не обрабатываются.

Для решения проблемы заброшенных земель в области реализуется комплекс мер. Например, ведется подготовка проектов межевания и постановка участков на кадастровый учет. Также оказывается помощь сельхозтоваропроизводителям, вовлекающим в оборот неиспользуемые угодья. Именно эта мера позволила вернуть свыше 100 тысяч га за указанный период. Кроме того, два года назад были приняты законодательные изменения, упростившие и ускорившие процедуру изъятия участков, не используемых по назначению или с нарушением закона. Данная мера активизировала работу: поданы иски об изъятии 36 участков, из которых 3 проданы на торгах, а 1 перешел в областную собственность.