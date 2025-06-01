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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

— доллар: покупка 510,42 тенге, продажа 512,58 тенге;

— евро: покупка 577,85 тенге, продажа 582,00 тенге;

— рубль торгуется в диапазоне 6,30 — 6,43 тенге.

В обменниках Астаны:

— доллар покупают по 508,35 тенге, продают по 514,39 тенге;

— евро: покупка 576,39 тенге, продажа 583,48 тенге;

— рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,53 тенге.

В Шымкенте:

— доллар покупают по 509,34 тенге, продают по 512,43 тенге;

— евро: покупка 576,76 тенге, продажа 581,10 тенге;

— рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,42 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,81 тенге, 1 евро 578,59 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.