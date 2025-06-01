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Россиянам рассказали, кому повысят пенсии и социальные выплаты с 1 июня

В два раза увеличится фиксированная часть страховой пенсии у достигших 80-летнего возраста.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июня повысятся пенсия и социальные выплаты и ряда категорий получателей, отметила в беседе с aif.ru сенатор Российской Федерации, председатель социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

«Речь идет, прежде всего, о пожилых пенсионерах, инвалидах I группы, семьях с детьми с низкими доходами, а также пенсионерах, завершивших трудовую деятельность», — рассказала она.

По словам сенатора, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии.

«Надбавка составит порядка 8 907 рублей — выплата увеличится автоматически, без подачи заявлений. Аналогичное повышение получат и граждане, которые в мае 2025 года получили инвалидность I группы», — уточнила Епифанова.

Кроме того, как отметила сенатор, дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца. Но при этом есть ограничение — выплату можно оформить не более чем за троих.

«Перерасчет пенсий будет произведен для тех пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжали работать, но уволились в апреле 2025 года. С 1 июня они получат доплату с учетом всех ранее пропущенных индексаций», — объяснила сенатор.

Сенатор добавила, что с 1 июня также увеличатся социальные выплаты для некоторых семей с детьми, если их доходы опустились ниже установленного прожиточного минимума. Епифанова подчеркнула, что все изменения вступают в силу автоматически, никаких обращений и заявленией подавать не требуется.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, объяснил, кто может претендовать на дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты за социально значимые периоды.