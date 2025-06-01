Россиянам рассказали, кому повысят пенсии и социальные выплаты с 1 июня

Кроме того, как отметила сенатор, дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца. Но при этом есть ограничение — выплату можно оформить не более чем за троих.