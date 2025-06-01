Утверждён обновлённый бюджет Хабаровского края

На заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты приняли изменения в закон «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов». Корректировки связаны с поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов, а также средств из федерального бюджета и перераспределением ассигнований, что позволило расширить финансовые возможности региона, сообщили на сайте Законодательной думы края.
Министр финансов региона Валентин Костюшин отметил, что доходы краевого бюджета выросли почти на 34 миллиарда рублей и теперь составляют 202,1 миллиарда рублей в 2025 году. Расходы также увеличились на 45,7 миллиарда рублей, достигнув около 220 миллиардов рублей, что отражает стремление властей направить дополнительные средства на решение ключевых задач.
Дополнительное финансирование будет использовано для повышения доступности медицинской помощи, включая переоснащение перинатальных центров и родильных домов, развитие санитарной авиации, обеспечение мониторинга здоровья детей и беременных, закупку машин скорой помощи для удалённых районов, предоставление льготных лекарств и создание системы ухода за пожилыми гражданами.
Также средства пойдут на улучшение качества образования через создание новых мест в школах, выплаты за классное руководство, организацию питания в учебных заведениях, модернизацию коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья, обеспечение жильём детей-сирот, развитие культуры с созданием модельных библиотек и школы креативных индустрий, ремонт дорог регионального значения, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие спорта через установку модульных сооружений и проведение соревнований.
Депутаты акцентировали внимание на необходимости приоритетного направления средств на социальное развитие, повышение зарплат бюджетников, особенно учителей, воспитателей и врачей, а также строительство новых школ и детских садов, что станет важным шагом в улучшении жизни жителей края.