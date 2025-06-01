Утверждён обновлённый бюджет Хабаровского края

На заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты приняли изменения в закон «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов». Корректировки связаны с поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов, а также средств из федерального бюджета и перераспределением ассигнований, что позволило расширить финансовые возможности региона, сообщили на сайте Законодательной думы края.