Министр экономики Чеботарь стал представлять интересы государства в органах управления трех банков

Правительство Беларуси и Национальный банк назначили представителей государства в органах управления четырех банков, постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление № 300/17 Совмина и Нацбанка принято 30 мая 2025 года.
Председатель Госкомитета по имуществу Виталий Невера, председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус, первый замминистра финансов Елена Печень и замглавы Минэкономики Елена Болигатова стали представителями государства в органах управления ОАО «Белинвестбанк».
Министр экономики Юрий Чеботарь стал представителем интересов государства в органах управления сразу трех финансовых учреждений — открытых акционерных обществ «Сберегательный банк “Беларусбанк”, “Технобанк” и “Банк развития Республики Беларусь”.
Ранее мы писали, что глава Минтруда высказалась о разнице зарплат у мужчин и женщин в Беларуси.
Тем временем Минтруда назвало соцвыплаты, которые с 1 июля пойдут только на базовый счет.
Кстати, Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.