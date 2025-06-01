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Министр экономики Чеботарь стал представлять интересы государства в органах управления трех банков

Министр экономики Чеботарь стал представлять интересы государства в трех банках.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси и Национальный банк назначили представителей государства в органах управления четырех банков, постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление № 300/17 Совмина и Нацбанка принято 30 мая 2025 года.

Председатель Госкомитета по имуществу Виталий Невера, председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус, первый замминистра финансов Елена Печень и замглавы Минэкономики Елена Болигатова стали представителями государства в органах управления ОАО «Белинвестбанк».

Министр экономики Юрий Чеботарь стал представителем интересов государства в органах управления сразу трех финансовых учреждений — открытых акционерных обществ «Сберегательный банк “Беларусбанк”, “Технобанк” и “Банк развития Республики Беларусь”.

Ранее мы писали, что глава Минтруда высказалась о разнице зарплат у мужчин и женщин в Беларуси.

Тем временем Минтруда назвало соцвыплаты, которые с 1 июля пойдут только на базовый счет.

Кстати, Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.