Татарстан занял 22 место среди регионов по стоимости аренды домов

Самая высокая стоимость аренды частных домов зафиксирована в Москве, где средняя цена составляет 108,1 тыс. руб. в месяц. Однако в столице цены снизились на 10% с начала года. В Санкт-Петербурге аренда стоит 98,7 тыс. руб., что на 12,6% ниже, чем в январе 2025 года.