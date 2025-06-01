Нижний Новгород опередил Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни

Индекс соотношения стоимости жилья к доходу в Нижнем Новгороде — 15,5, один из самых низких среди представленных городов. Для сравнения, в Москве — 18,0, а в Казани — 17,2. Это означает, что жильё в Нижнем относительно доступнее по сравнению с уровнем доходов населения.