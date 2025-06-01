Нижний Новгород опередил Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни

Нижний Новгород показал индекс качества жизни выше, чем Москва, Санкт-Петербург и некоторые города-миллионники. Такая информация была опубликовала сервисом Numbeo.
У столицы Приволжья этот показатель составляет 152,0, при этом у Москвы — 131,0, а у Санкт-Петербурга — 121,8.
При подсчетах специалисты учитывают покупательскую способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, экологию, климат, цены на недвижимость и время в пути.
Нижний Новгород показал уверенное лидерство по уровню безопасности- 72,0. У Москвы и Санкт-Петербурга эти показатели составляю 64,6 и 62,1 соответственно.
По индексу здравоохранения город также опередил конкурентов — 74,5, обогнав Москву (67,5), Казань (67,7) и Санкт-Петербург (61,5). Это говорит о доступности и качестве медицинских услуг.
Индекс соотношения стоимости жилья к доходу в Нижнем Новгороде — 15,5, один из самых низких среди представленных городов. Для сравнения, в Москве — 18,0, а в Казани — 17,2. Это означает, что жильё в Нижнем относительно доступнее по сравнению с уровнем доходов населения.
Индекс трафика в Нижнем составляет 27,1, что говорит о сравнительно низкой загруженности дорог. В Москве этот показатель почти в два раза выше — 50,4, а в Петербурге — 49,0.
Нижний Новгород также один из лидеров по доступности жизни — индекс стоимости составил 34,9, в то время как в Москве — 46,6, в Петербурге — 39,7.
Отстала столица Приволжья в покупательской способности — 64,7, тогда как в Москве — 93,7, а в Санкт-Петербурге — 75,7.