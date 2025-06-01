Власти ищут подрядчика для проектирования дорог к новому курорту под Янтарным

На побережье хотят построить гостиницы от трех до пяти звёзд, медицинский спа-отель, аквапарк, многофункциональный спортивный центр, крытые и открытые бассейны. В Поваровке также разместят бизнес-центры, офисные здания, арену киберспорта, кинопарк и музей «Россия — моя история». В границах курорта возведут жилые комплексы, школы, детские сады, поликлиники и магазины.