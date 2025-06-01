Власти ищут подрядчика для проектирования дорог к новому курорту под Янтарным

В Калининградской области ищут подрядчика для проектирования дорог к будущему курорту «Белая дюна» под Янтарным. Стоимость работ оценили в 67,6 млн рублей. Информацию о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит спроектировать дороги от посёлков Покровского и Путилово к новому курорту, а также подготовить документы для участков внутри «Белой дюны». Общая протяжённость составит более девяти километров. Строительство дорог планируют начать в 2027 году.
Новый курорт «Белая дюна» собираются разместить в районе Поваровки. В настоящее время региональное отделение Союза архитекторов проводит конкурс концепций для застройки территории. Работы выполнят пять коллективов.
На побережье хотят построить гостиницы от трех до пяти звёзд, медицинский спа-отель, аквапарк, многофункциональный спортивный центр, крытые и открытые бассейны. В Поваровке также разместят бизнес-центры, офисные здания, арену киберспорта, кинопарк и музей «Россия — моя история». В границах курорта возведут жилые комплексы, школы, детские сады, поликлиники и магазины.
Частные инвестиции в строительство курорта оцениваются в 379 миллиардов рублей. Ещё 30,5 миллиарда власти готовы вложить в инфраструктуру: сети, автомобильные дороги, берегоукрепление, 400-метровый пирс и зону променада площадью 32 гектара.