В центре Волгограда планируют обустроить площадь на улице Наумова

Ключевым элементом улицы должно стать пространство перед будущим культурно-образовательным центром. Здесь появится территория для прогулок, встреч и отдыха.
Концепция предусматривает замену существующих покрытий тротуаров и обустройство пешеходных дорожек по новым направлениям, отметили в Центре компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ». Запланировано создание рекреационной зоны площадью 1470 кв. метров.
Предусмотрены монтаж системы освещения, установка скамеек и малых архитектурных форм, создание декоративных цветников и высадка растений, которые будут создавать тень.
Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по созданию комфортной городской среды. С 2014 года в регионе преобразили свыше 2,2 тысячи общественных пространств. По поручению губернатора Андрея Бочарова муниципалитетам из областного бюджета выделяются средства на содержание обновленных территорий.
До 12 июня продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства, участником которого может стать каждый житель старше 14 лет. Жители могут проголосовать за одну из 33 территорий в 9 муниципальных образованиях на платформе zagorodsreda.ru или в 73 волонтерских точках.