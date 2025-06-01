В центре Волгограда планируют обустроить площадь на улице Наумова

До 12 июня продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства, участником которого может стать каждый житель старше 14 лет. Жители могут проголосовать за одну из 33 территорий в 9 муниципальных образованиях на платформе zagorodsreda.ru или в 73 волонтерских точках.