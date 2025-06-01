Российские туристы рассказали о требованиях к гостиницам на курортах

Морские курорты всегда манили туристов ласковым морем и теплым солнцем. Однако требования отдыхающих становятся все выше. Курорты Краснодарского края сталкиваются с тем, что туристов, испытавших на себе заграничное гостеприимство, нужно удивлять и привлекать круглый год.
Свежий опрос, проведенный отельерами, раскрыл любопытные подробности. Оказывается, для россиян важны не только цена и расположение номера, но и многие другие детали.
Почти половина опрошенных признались, что в первую очередь смотрят на соответствие описания реальности. Фото номеров на сайте, отзывы других туристов становятся решающим аргументом при бронировании.
Расстояние до моря остается ключевым фактором для 40% гостей. Результаты опроса показали, что туристы готовы доплатить за близость к морю 15−30% стоимости номера.
Для 77% гостей качественный сервис и профессионализм персонала — не просто важные критерии, а принципиальные. «Сотрудников клининга не должно быть видно, — написал один из участников опроса. — Об их присутствии должна свидетельствовать только безупречная чистота в номере».
Немаловажную роль играет тишина. Больше половины отдыхающих отметили, что плохая звукоизоляция способна испортить отпуск даже в самом удачном месте. Тишина особенно актуальна для семей с детьми и тех, кто приезжает отдыхать от городского шума.
К удивлению, многие туристы оценивают отель по, казалось бы, незначительным деталям. Например, 67% гостей считают обязательным наличие бесплатных шезлонгов и зонтиков на пляже. 40% обращают внимание на мини-бар с местными продуктами — для них это признак заботы о клиентах.
Некоторые участники опроса выделили такие интересные опции, как аквариумная рыбка в номере или «служба сказок на ночь»: когда гостю становится одиноко, он может позвонить на ресепшн и попросить прочитать сказку или принести рыбку в аквариуме. Такие «фишки» вызывают дополнительные приятные эмоции и приводят постоянных клиентов.
Но самый неожиданный вывод касается привычек отдыхающих. Оказывается, 79% туристов, едва заселившись, сразу начинают обживать номер: раскладывают вещи, проверяют розетки, тестируют душ. «Я как инспектор — первым делом осматриваю ванную, потом проверяю, работает ли Wi-Fi, и только потом расслабляюсь», — признался один из участников опроса. Треть респондентов признают, что наличие комфортного места для удаленной работы повышает привлекательность отеля в их глазах.
— Главная задача курортного сектора — не просто создавать услуги, а дарить позитивные эмоции. Удовлетворенный гость — тот, кто увозит с отдыха именно те впечатления, ради которых приехал. Но по-настоящему сильные бренды умеют не просто соответствовать ожиданиям, а предугадывать их, предлагая даже больше, чем клиент мог себе представить, — комментирует заместитель генерального директора De-luxe курорта «Лучи» Ольга Нарт. — В конечном итоге в памяти гостей остаются только ощущения, которые они испытали. Именно на подлинные эмоции, на предвосхищение желаний, на высочайший уровень сервиса и ориентирована вся философия современных мультибрендовых решений.
Среди пожеланий туристов встречались и совсем простые: «Пусть в каждом номере будет чайник», «Добавьте больше розеток у кровати», «Сделайте Wi-Fi стабильным». Но главное, что звучало в ответах снова и снова, — честность. «Не обещайте того, чего не можете дать, — и гости к вам потянутся», — резюмировал один из респондентов.