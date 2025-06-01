Российские туристы рассказали о требованиях к гостиницам на курортах

— Главная задача курортного сектора — не просто создавать услуги, а дарить позитивные эмоции. Удовлетворенный гость — тот, кто увозит с отдыха именно те впечатления, ради которых приехал. Но по-настоящему сильные бренды умеют не просто соответствовать ожиданиям, а предугадывать их, предлагая даже больше, чем клиент мог себе представить, — комментирует заместитель генерального директора De-luxe курорта «Лучи» Ольга Нарт. — В конечном итоге в памяти гостей остаются только ощущения, которые они испытали. Именно на подлинные эмоции, на предвосхищение желаний, на высочайший уровень сервиса и ориентирована вся философия современных мультибрендовых решений.